В Новосибирске пропал 55-летний мужчина с татуировкой на руке, приехавший на заработки

В Новосибирске ищут 55-летнего Балданова Сырен-Доржа Владимировича. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске ищут 55-летнего Балданова Сырен-Доржа Владимировича. Мужчина приехал в Новосибирск работать вместе с другом. В понедельник, 26 апреля, они гуляли по городу, в один момент его спутник отлучился, чтобы купить воды, а когда вернулся, Сырен-Доржа уже не было на месте. Друг заявил о его пропаже в полицию.
— Приметы: рост 160-165 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы с сединой. На левой руке у мужчины есть татуировка, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку.
По словам поисковиков, с собой у пропавшего не было документов и денег, о том, что он хочет уехать из региона, Сырен-Доржа не говорил.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться мужчина или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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