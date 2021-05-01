Видео ливня в Новосибирске 1 мая 2021 года: машины тонули в огромных лужах

Улицы города затопило после дождя. Фото: скриншот из видео

Видео ливня в Новосибирске 1 мая 2021 года появилось в социальных сетях. Ролик уже набрал 26 тысяч просмотров.

— Улицы и дворы залиты водой, на многих перекрестках отказали светофоры, ливневки не справляются, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как взрослым приходится брать на руки детей, чтобы перенести через лужи. Многие машины погружались в воду по капот.

Новосибирцы оставили свои возмущенные комментарии под видео:

— Ничего удивительного.

— Ну и где ливневки?

— Новосибирск поплыл

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