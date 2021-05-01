«Это ужас!»: новосибирец снял на видео смерч в городе

Смерч поднялся в Дзержинском районе. Фото: Скриншот из видео.
Новосибирец снял смерч на одной из улиц города. Видео он тут же выложил в социальные сети.
— Будни пылесибирска, — подписал ролик сибиряк в группе новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, как пыль из-за сильных порывов ветра поднимается вверх, и она образует торнадо. Радует, что резко образовавшаяся воронка никому не навредила.
Ролик набрал больше 16 тысяч просмотров и почти 100 лайков. Сибиряки не смогли удержатся от комментариев по этому поводу:
— Буря в пустыне, ну или как в Арабских Эмиратах
— Зачем так близко подошел? Ведь могло же унести
— Это ужасно!
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