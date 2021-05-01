Рабочие собрались засыпать яму. Фото: скриншот из видео
Сибиряков возмутили рабочие, которые ремонтировали дорогу в дождь. Это произошло на улице Промышленная в Дзержинском районе.
— В прошлом году было так же и делали в этом же месте. Они все раскопали, а сейчас будут зарывать обратно, и класть асфальт, — рассказал подписчик группы «Нетипичный Новосибирск».
На кадрах видно большую яму, а вокруг нее куча земли. Рабочие контролируют процесс, как к ней подъезжает груженая машина и собирается что-то в нее высыпать.
В комментариях под видео новосибирцы высказали свое мнение:
— У нас никогда не делают дорогу, если нет дождя.
— А это уже называется стабильность
— Ну и как они себе это представляют?
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