Новосибирская правозащитница сняла на видео первоклассника, которого родные оставили одного на остановке

Ребенка должны были проводить. Фото: скриншот из видео

Новосибирская правозащитница Анна Тажеева помогла первокласснику доехать до дома. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

— Ребенок стоял на остановке совсем один. Оказалось, что мальчик был в гостях у бабушки и дедушки. По какой-то причине они не смогли его проводить, и школьник оказался на остановке совсем один, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева.

По словам сибирячки, ребенок рассказал, что ехать ему всего две остановки. Дома его ждала мама.

— Мы позвонили его маме, объяснили ситуацию. Она не поняла, почему ее сына не смогли проводить, и назвала домашний адрес, куда привезти ребенка, — говорит Анна.

Возле подъезда первоклассника забрали родные и поблагодарили женщину за помощь.

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