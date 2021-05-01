В Новосибирске от коронавируса скончалось 4 человека: рассказываем, что о них известно

Всего сначала пандемии в регионе умерло 1 758 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня 1 мая стало известно о еще 4 умерших людях от COVID-19. Такие данные дает новосибирский оперштаб.

— Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 72 лет и мужчины в возрасте 79, 69, 38 лет. Всего сначала пандемии в регионе умерло 1 758 человек, — рассказывают статистику в региональном оперштабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 54 человека. К аппаратам ИВЛ врачи подключили еще 13 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 194 пациента, в том числе 10 детей, — говорится в сообщении от оперштаба.

Напомним, что в городе продлили масочный режим до 30 мая. В средствах защиты нужно находится в торговых центрах, общественном транспорте и местах, где большое скопление людей.

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