В Новосибирске произошло массовое ДТП на улице Большевистской: город встал в пробках

Все обстоятельства ДТП еще выясняются. Фото: скриншот из видео.
В Новосибирске произошло массовое ДТП. На улице Большевистская столкнулись три иномарки. Очевидцы сняли аварию на видео.
— Столкнулись универсал Honda Orthia, кроссовер Mitsubishi Outlander и седан Toyota. Автомобили участников аварии заняли две полосы для движения в сторону выезда из города, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Из-за ДТП теперь на улице Большевисткая образовалась пробка. Водителям приходится искать пути объезда.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
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