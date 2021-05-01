В Новосибирске произошло массовое ДТП на улице Большевистской: город встал в пробках

Все обстоятельства ДТП еще выясняются. Фото: скриншот из видео.

В Новосибирске произошло массовое ДТП. На улице Большевистская столкнулись три иномарки. Очевидцы сняли аварию на видео.

— Столкнулись универсал Honda Orthia, кроссовер Mitsubishi Outlander и седан Toyota. Автомобили участников аварии заняли две полосы для движения в сторону выезда из города, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Из-за ДТП теперь на улице Большевисткая образовалась пробка. Водителям приходится искать пути объезда.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

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