В городе также запретят парковку возле часто посещаемых храмов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске перекроют дороги на Пасху. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.
— С 23 часов 1 мая до 4 часов 2 мая вводится временное прекращение движения автомобилей, кроме общественного пассажирского транспорта, автотранспорта для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — говорится в релизе от мэрии.
Движение будет перекрыто на следующих участках дорог:
— по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;
— по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года.
Также в городе временно ограничат стоянку автомобилей возле самых часто посещаемых храмов.
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