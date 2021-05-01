В городе также запретят парковку возле часто посещаемых храмов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске перекроют дороги на Пасху. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.

— С 23 часов 1 мая до 4 часов 2 мая вводится временное прекращение движения автомобилей, кроме общественного пассажирского транспорта, автотранспорта для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — говорится в релизе от мэрии.

Движение будет перекрыто на следующих участках дорог:

— по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;

— по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года.

Также в городе временно ограничат стоянку автомобилей возле самых часто посещаемых храмов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.