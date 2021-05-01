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Здоровье1 мая 2021 6:10

Стоматология «Дентал-Сервис» открывает новую клинику на левом берегу

12 мая 2021 года в 12.00 состоится торжественное открытие тринадцатой по счету клиники сети по адресу: ул. Станиславского, 3/1
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Фото: клиника «Дентал-Сервис».

Фото: клиника «Дентал-Сервис».

В списке стоматологических услуг многопрофильного медучреждения для взрослых, детей и подростков: терапия, ортопедия, имплантация, хирургия, профессиональная гигиена, компьютерная томография, эстетическая стоматология. В клинике будут использоваться передовые технологии и оборудование: микроскопы, открытая стерилизационная, компьютерный томограф, цифровые сканеры.

Главный врач Артемий Петрович Бойко - опытный специалист в области хирургической стоматологии.

Ежегодно более 250 тысяч пациентов обращаются к специалистам «Дентал-Сервис» за помощью. Согласно разработанным компанией стандартам лечения каждая клиника оборудована микроскопами. А собственная цифровая лаборатория позволяет всей сети удовлетворять потребности пациентов наиболее оперативно и точно.

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