«Они развели огонь в бочке»: в Новосибирской области дети подожгли частный дом

От крыши дома ничего не осталось. Фото: Ю. Гутурова

В Новосибирской областидетей подозревают дом. Об этом ЧП рассказал рекламно-информационный портал «Навигатор».

— Подростки развели огонь по правилам — в бочке, но был сильный ветер, искры могли попасть на крышу. В результате начался пожар. Такие предположения выдвигают соседи, — сообщает издание.

Тушить огонь приехали две машины из пожарной части № 24. Чтобы ликвидировать возгорание пришлось взломать входные двери.

Из-за чего загорелся дом теперь предстоит выяснить правоохранительным органам . Хозяин дома собирается писать заявление в полицию, чтобы родители малолетних поджигателей возместили ему ущерб.

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