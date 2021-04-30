Депутаты обсудили состояние улиц и дорог на заседании комитета Заксобрания Новосибирской области

Два главных для горожан вопроса — состояние и ремонт улично-дорожной сети Новосибирска. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Два главных для горожан вопроса — состояние и ремонт улично-дорожной сети Новосибирска — стали темой внеочередного заседания комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Вынести два этих важнейших вопроса на внеочередное заседание комитета было поручением Председателя Заксобрания Андрея Шимкива, данным на апрельской сессии регионального парламента.

Заместитель мэра Олег Клемешов, доложивший о содержании дорог в Новосибирске в зимний период, признал, что в этой работе «есть определенные ошибки и определенные недочеты». Одну из причин этого заммэра видит в недостатке специализированной техники. Олег Клемешов предложил депутатам рассмотреть возможность оказания помощи городу Новосибирску — в 2021 году в размере, как минимум, 150 миллионов рублей.

Свой вариант решению проблемы предложил депутат Вячеслав Илюхин — какие-то территории убирать за счет ДЭУ, а по другим участкам привлечь подрядчиков.

— Начать этим заниматься уже сейчас, пока весенний, летний период. Чтобы подрядчики подготовились, оценили свои силы, поняли, где и что они будут брать. Я сторонник того, чтобы большинство работ были отданы на аутсорсинг, — считает Вячеслав Илюхин. — Следует сделать ревизию и оставить некоторые участки, где есть хорошая новая техника. А по другим участкам в качестве эксперимента привлечь подрядчика.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков, в свою очередь, детально представил суммы финансирования дорожно-транспортной сферы Новосибирска. В 2020 году всего выделено 5 миллиардов 520 миллионов рублей. В 2021 году — 4 миллиарда 868 миллионов рублей. Депутат напомнил и сумму транспортного налога — 374 миллионов рублей, и сумму получаемых муниципалитетом акцизов — 140 миллионов рублей.

Председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов положительно оценил часть предложений по поводу содержания городских дорог, прозвучавших на заседании комитета от общественников, от депутатов.

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