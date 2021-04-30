Годовалого лосенка, провалившегося под лед на Обском море, вытащили спасатели

В селе Сосновка под Бердском маленький лосенок оказался один на льду Обского моря. Фото: БПСО

В селе Сосновка под Бердском маленький лосенок оказался один на льду Обского моря и не мог выбраться на берег. Ему на помощь пришли спасатели.

— За помощью к нам обратились представители бердского охотобщества и инспектор по охране природных ресурсов. Они рассказали, что в Обском море был замечен лосенок без матери. Малыша увидели еще 28 апреля, однако из-за плохой погоды в тот день нельзя было выйти на воду на судне, поэтому спасать его мы отправились в четверг, 29 числа, — рассказал КП-Новосибирск начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. — Сначала мы пытались просто помочь ему выбраться, но лед под ним ломался, он проваливался, а сил у него уже ни на что не оставалось. В итоге пришлось его на специальной воздушной подушке вытаскивать на берег.

Малышу на помощь пришли спасатели. Фото: БПСО

Когда лосенка, наконец, доставили на сушу, он некоторое время просто оставался на берегу. Малыш был вымотан и растерян, однако, когда он немного пришел в себя, то убежал в лес.

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