В Новосибирске загорелись два дачных домика: рядом вспыхнула сухая трава

В Новосибирске в СНТ «Тайфун» загорелись несколько дачных домов.

Вечером, 30 апреля, в Новосибирске в СНТ «Тайфун» загорелись несколько дачных домов. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. По словам сибиряков, огонь очень быстро распространяется на местности.

— В СНТ «Тайфун» в Пашино пылают дачные домики на улице Флотской. Огонь по сухой траве распространяется дальше, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

На кадрах видео видно, что сильное пламя полностью уничтожило, как минимум, одну из построек. Рядом с очагом пожара уже начала загораться сухая трава.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в течение получаса сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Открытым огнем горели две постройки. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

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