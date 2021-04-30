В Новосибирской области 56-летний мужчина пропал, решив уехать в Якутию

В Новосибирской области пропал 56-летний Алексей Анатольевич Зайцев. Фото: "ЛизвАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области пропал 56-летний Алексей Анатольевич Зайцев. Раньше мужчина жил в Якутии, в столицу Сибири он переехал только несколько лет назад. В понедельник, 26 апреля, он зашел к родственникам в селе Толмачево и отдал им ключи от своего дома, сказав, что собирается поехать на родину. Однако, как позже выяснили родные, денег мужчина с собой не взял, билеты на самолет или поезд он тоже не оформлял. С того дня его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую ветровку с капюшоном, серые спортивные штаны и черные ботинки.

По словам поисковиков, никаких объективных причин возвращаться в Якутию у мужчины не было, и раньше он подобных намерений не высказывал. При этом, в силу некоторых особенностей здоровья, сибиряк может плохо ориентироваться на местности.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Анатольевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.