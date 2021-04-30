Новосибирец угрожал пистолетом детям, катавшимся на велосипеде под его окнами

В Кировском районе Новосибирска, мужчина целился в детей из пистолета. Фото: "АСТ-54"

Вечером 30 апреля, в Кировском районе Новосибирска, мужчина целился в детей из пистолета, стоя на балконе своей квартиры. Его сфотографировали прохожие, позже снимки попали в сеть.

— На улице Зорге, 197, местному жителю, видимо, не понравилось, что у его дома катаются на велосипеде подростки. Тогда он, высунулся из окна и, размахивая пистолетом и ругаясь матом, угрожал выстрелить, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — К счастью, кто-то его одернул, и все закончилось лишь на уровне угроз.

Местному жителю, видимо, не понравилось, что у его дома катаются на велосипеде подростки. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что полиция на этот адрес сегодня не выезжала, заявлений о произошедшем в органы также не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.