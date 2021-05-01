В Новосибирске вор спустился с 10 этажа по стене дома и обокрал две квартиры

Обвиняемый уже был судим за балконные кражи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде начал рассматривать дело вора, который спустился с 10 этажа по стене дома и обокрал две квартиры. Как КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Первомайского района, инцидент произошел еще днем 10 января в квартире 17-этажного дома на улице Твардовского. Хозяин квартиры и его знакомый распивали спиртное, вскоре хозяин ушел и закрыл гостя на ключ. Нетрезвый гость вышел на балкон 10 этажа и решил спуститься по стене дома.

Мужчина перелез через балкон, спустился до 7 этажа, и увидел приоткрытую балконную дверь. Сибиряк надавил на нее и попал в чужую квартиру: там он украл дрель и продукты - водку, мясо, сало, чай и сахар.

Затем нетрезвый взломщик спустился по балконам на 5 этаж. Там он разбил стекло в нижней створке и похитил одежду: шапку, туфли и варежки.

— Затем злоумышленник покинул квартиру через балкон и спустился вниз. Через 10 дней мужчина был задержан, его обвинили в двух эпизодах кражи со взломом. Подозреваемый признал вину и написал явку с повинной. Мужчина ранее был судим за кражи, уголовное дело рассматривается в суде, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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