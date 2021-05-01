Погода в Новосибирске на 1 мая 2021 года: что обещают синоптики

Днем будет тепло и солнечно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 1 мая 2021 года порадует сибиряков солнцем и теплом. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 1 мая температура воздуха составит +10...+12 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов. Ветер подует западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет облачно и пойдет дождь. Термометры покажут +10...+12 градусов. К вечеру выглянет солнце, но на улице температура опустится до +5...+10 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-755 миллиметров ртутного столба.

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