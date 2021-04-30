В Новосибирске «Лада» сбила 8-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске, днем 30 апреля, водитель «Лады» сбил 8-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, днем 30 апреля, водитель «Лады» сбил 8-летнего мальчика на самокате. Ребенок попал в больницу.
— Сегодня в 14:35 на территории Кировского района 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал по внутри дворовому проезду со стороны дома 155 улицы Зорге в сторону дома 129/1 улицы Зорге, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Около дома №153 на улице Зорге он сбил 8-летнего мальчика, ехавшего на самокате.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер