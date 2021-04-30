Новосибирцы поддерживают идею создания в военном городке культурно-исторического парка. Фото: Валерия Паново. "Ведомости Законодательного Собрания НСО".

В Новосибирске продолжает решаться судьба бывшего военного городка №17 в Октябрьском районе города. Так, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов предложил создать здесь военно-исторический парк: его идею поддержали горожане и общественность. Однако не исключен вариант, что на этой территории появятся жилая и коммерческая застройки. Именно такого развития событий опасаются новосибирцы.

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, правительственная комиссия в 2019-2020 передала 18 гектаров территории корпорации ДОМ.РФ для вовлечения в жилищное строительство, затем будет передано еще 16,5 гектар. При этом в конце 2020 власти Новосибирска и представители ДОМ.РФ договорились, что до создания градостроительной концепции строительство эти участки не затронет. По мнению Ложкина, необходима реновация всего участка, после которой бывший военный получит статус «третьего центра» Новосибирска. Отмечается, что такая схема предполагает и существование музейного блока. Однако этот план не устраивает защитников военного городка. Люди уверены, его реализация уничтожит уникальную атмосферу территории, а также поставит под угрозу 37 зданий культурного наследия.

— Это должен быть исторический центр нашего города — никаких застроек, никаких коммерческих учреждений. Здесь надо не упираться в бумаги, а принимать политическое решение. Если вы это сделаете — войдете в историю, люди скажут вам спасибо и будут гордиться парком! — цитирует издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» вице-спикера Андрея Панферова.

При этом местные жители негодуют, по какой причине никто не учитывает их мнение. Сибиряки не понимают, почему важные для города решения принимаются без публичных обсуждений. Жители надеются, что власти поддержат идею Андрея Панферова, и в военном городке появится единый историко-культурный парк.

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