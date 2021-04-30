Пробки в Новосибирске на вечер 30 апреля 2021 года: невозможно проехать на Димитровском мосту

Пробки достигли 8 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 30 апреля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах достигли 8 баллов.

— Невозможно проехать на Димитровском мосту, проезде и площади Энергетиков. Так же автомобилистам придется долго стоять на улице Станционной, а так же пробка сковала улицу Бетонный переезд в обе стороны, — сообщает «2GIS».

На правом берегу ситуация ни чуть не лучше. Пробка образовалась на улице Восход в сторону Октябрьского моста. От станции метро «Речной вокзал» невозможно проехать по улице Большевистская в сторону площади инженера Будагова. Большая пробка образовалась на улице Кирова от улицы Выборная до пересечения с улицей Никитина.

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