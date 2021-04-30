В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались четыре пациента: самому младшему из них было 59 лет

Еще 4 сибиряка стали жертвами коронавируса.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В пятницу, 30 апреля, стало известно, что от коронавируса скончались еще четыре жителя Новосибирской области. Подробности об умерших рассказали в оперативном штабе правительства региона.
— Скончались еще четыре человека, у которых ранее подтвердился COVID-19. Среди них — 76-летняя женщина, а также трое мужчин в возрасте 69, 64 и 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 754 человека, — говорится в официальном сообщении.
На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 56 человек. Из них — 13 подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.
По информации оперштаба, за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 70 сибиряков. Так, с начала вспышки коронавирус выявили у 41 100 человек, 2 475 из которых — дети. Из хороших новостей — уже 37 789 жителей Новосибирской области выздоровели.
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