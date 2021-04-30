«Мы на правильной стороне истории»: коммунисты подвели итоги отчетно-выборного съезда

Роман Яковлев, Ренат Сулейманов и Андрей Жирнов. Фото: Михаил ДОКУКИН

24 апреля в Подмосковье состоялся XVIII отчетно-выборный съезд, на котором участники избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию. В мероприятии приняли участие делегаты из 85 регионов.

По словам второго секретаря Новосибирского обкома партии Рената Сулейманова, мероприятие являлось значимым как для партии, так и для политической системы страны, а съезд подтвердил, что КПРФ - единственная реальная оппозиция действующей власти в стране.

- Это подтверждается 30-летней историей партии. Партия имеет структуру и программу и занимала все эти годы четкую позицию по социально-экономическим и политическим вопросам развития страны, - отметил Ренат Сулейманов.

Он констатировал, что съезд подтвердил сплоченность КПРФ и ее готовность к борьбе, в том числе на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года.

Представитель КПРФ также отметил, что на сегодняшний день КПРФ как ведущая оппозиционная системная партия является практически единственным гарантом демократии в стране и в политической системе.

Он добавил, что цели коммунистов остаются прежними и направлены на развитие страны, национализацию природной ренты.

Выборам в Госдуму будет посвящен второй этап съезда, который пройдет в июне. На нем партийцы утвердят партийные списки и выдвинут своих кандидатов.

Ренат Сулейманов поделился планами предстоящей борьбы за кресла в Госдуме. По его словам, основой для КПРФ станет формирование широкого фронта за сильную и справедливую социалистическую Россию.

- Мы смотрим на наши перспективы с оптимизмом, боремся за правое дело, и у нас есть результаты этой борьбы. Мы опираемся на наши исторические традиции и достижения. Думаю, у нас хорошие перспективы и хорошее будущее. Я думаю, что мы на правильной стороне истории, - заключил Ренат Сулейманов.