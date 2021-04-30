График отключения горячей воды в Новосибирске в 2021 году: рассказываем, когда сибиряки останутся без кипятка

Испытания теплосетей продлятся до 20 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 апреля, стал известен график отключения горячей воды в Новосибирске в 2021 году. Коммунальщики начнут испытания теплосетей уже после майских праздников, так что многим придется готовить кипятильники на предстоящих длинных выходных.

— С 11 мая планируется начать проверку тепловых сетей Новосибирска на прочность и плотность повышенным давлением воды, — сообщается на сайте СГК.

Испытания теплосетей продлятся вплоть до 20 июля. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды.

С 11.05 — 24.05

— ПНС-10 — магистраль Лежена-Фрунзе

С 12.05 — 24.05

— Ленинский район. Улицы Станиславского, Станционная, Связистов, Танкистов, Пархоменко.

С 12.05 — 20.05

— ПНС-5

С 24.05 — 31.05

— ТЭЦ-5 Первомайский район.

С 01.06 — 12.07

— район Северный и Красногорский

С 1.06 — 12.06

— Зона Кировской районной котельной. В нее попадут улицы Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Мира.

С 03. 06 — 13.06

— Правый берег, зона ТЭЦ-2. В него войдут блилижайшие жилые дома станци метро «Речной вокзал». Улицы Большевистская, Добролюбова, Гурьевская, Восход.

С 15.06 — 25.06

— жилмассив Снегири и Родники

С 15.06 — 26.06

— ПНС-6

С 16.06 — 25.06

Зона ТЭЦ — 2 правый берег. Часть железнодорожного района. В нее попадут улица Владимировская и прилегающие к ней улицы Железнодорожного района.

С 05.07 — 16.07

— Зона ТЭЦ-5 (ПНС-11). Часть Центрального района. В него войдут улицы Никитина, Бориса Богаткова, часть домов на Ипподромском шоссе.

— Зона ТЭЦ-2 Ленинский вывод. В него войдут улицы Немировича Данченко, Ватутина и Котовского.

С 12.07 — 20.07

— Дзержинский район и Северо-Восточный вывод

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.