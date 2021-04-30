График отключения горячей воды в Новосибирске в 2021 году: рассказываем, когда сибиряки останутся без кипятка

Испытания теплосетей продлятся до 20 июля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 30 апреля, стал известен график отключения горячей воды в Новосибирске в 2021 году. Коммунальщики начнут испытания теплосетей уже после майских праздников, так что многим придется готовить кипятильники на предстоящих длинных выходных.
— С 11 мая планируется начать проверку тепловых сетей Новосибирска на прочность и плотность повышенным давлением воды, — сообщается на сайте СГК.
Испытания теплосетей продлятся вплоть до 20 июля. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды.
С 11.05 — 24.05
— ПНС-10 — магистраль Лежена-Фрунзе
С 12.05 — 24.05
— Ленинский район. Улицы Станиславского, Станционная, Связистов, Танкистов, Пархоменко.
С 12.05 — 20.05
— ПНС-5
С 24.05 — 31.05
— ТЭЦ-5 Первомайский район.
С 01.06 — 12.07
— район Северный и Красногорский
С 1.06 — 12.06
— Зона Кировской районной котельной. В нее попадут улицы Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Мира.
С 03. 06 — 13.06
— Правый берег, зона ТЭЦ-2. В него войдут блилижайшие жилые дома станци метро «Речной вокзал». Улицы Большевистская, Добролюбова, Гурьевская, Восход.
С 15.06 — 25.06
— жилмассив Снегири и Родники
С 15.06 — 26.06
— ПНС-6
С 16.06 — 25.06
Зона ТЭЦ — 2 правый берег. Часть железнодорожного района. В нее попадут улица Владимировская и прилегающие к ней улицы Железнодорожного района.
С 05.07 — 16.07
— Зона ТЭЦ-5 (ПНС-11). Часть Центрального района. В него войдут улицы Никитина, Бориса Богаткова, часть домов на Ипподромском шоссе.
— Зона ТЭЦ-2 Ленинский вывод. В него войдут улицы Немировича Данченко, Ватутина и Котовского.
С 12.07 — 20.07
— Дзержинский район и Северо-Восточный вывод
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