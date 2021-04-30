«От удара отлетел на тротуар»: в Новосибирске произошло крупное ДТП с пострадавшими

В Новосибирске столкнулись несколько машин, пострадали люди. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 30 апреля, в Новосибирске на перекрестке улиц Гоголя и Советской произошло серьезное ДТП: здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. Информация о происшествии появилась в соцсети.

— Столкнулись несколько машин. От удара один из автомобилей отлетел на тротуар. Есть пострадавшие, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что на месте происшествия работают экстренные службы: «скорая помощь», сотрудники МЧС и полицейские.

Как рассказала КП-Новосибирск главный врач скорой медицинской помощи Ирина Большакова, пострадавших сейчас осматривают медики. Информация о состоянии участников ДТП будет известна позже.

В региональной ГИБДД пока не прокомментировали аварию. В настоящий момент на месте работает экипаж ДПС: полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.

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