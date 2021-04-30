В Новосибирской области увеличат объемы достройки проблемных домов

Еще несколько долгостроев сдадут в Новосибирске в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области достроят еще семь проблемных домов. Об этом стало известно на совместном совещании правительства региона и ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». На мероприятии, которое состоялось накануне, 29 апреля, под председательством Андрея Травникова, обсудили сдачу в эксплуатацию нескольких долгостроев.

— За последние десять лет мы наработали весомый опыт — от масштабных инвестиционных проектов, социальной поддержки отдельных участников строительства, до субсидий на отдельные виды работ. За счет использования этих инструментов уже 126 домов в регионе достроили за последние годы, однако этого недостаточно. В связи с чем столь важен механизм федерального фонда поддержки дольщиков, который создали в 2019 году. Отмечу, что на территории Новосибирской области он полноценно заработал. Совместное софинансирование федерального фонда, регионального фонда, позволяет решать проблемы жителей быстрее. Сейчас уже решено достроить 7 домов. Кроме того, подготовлены документы на 5 проблемных домов, мы ожидаем решение в ближайшие дни. В итоге это 12 домов, по которым мы можем уже начинать движение в 2021, в 2022 году, движение реальное — проектирование, стройка. В том числе, такие проблемные объекты как Новомарусино, как Дуси Ковальчук — у граждан, которые участвуют в строительстве этих проблемных домов тоже появляется реальная надежда в ближайшее время получить квартиры или денежные выплаты», — сообщил глава области.

В свою очередь гендиректор ППК «Фонд» Константин Тимофеев поблагодарил губернатора, который лично занимается проблемой пострадавших дольщиков.

— До конца 2023 года все проблемы должны быть решены. Некоторые объекты коллеги достраивают сами, дополнительно договорились, что еще 28 объектов в ближайшее время передадут нам, чтобы мы совместно, силами федерального фонда, совместно с софинансированием бюджета, оперативно эти дома рассмотрели, — добавил Константин Тимофеев.

Сейчас дольщикам, которые оказались в сложной ситуации оказывают адресную помощь. Кроме того, власти Новосибирской области реализуют в регионе масштабно-инвестиционные проекты, предоставляют субсидии ЖСК на благоустройство территории и т.д. Известно, что в 2021 году с помощью реализации МИП удалось сдать пять долгостроев, в числе которых — многоквартирные жилые дома № 80 и 82 по ул. Тульская. Таким образом, долгожданные ключи от новых квартир получили 700 новосибирцев.

В ближайшее время завершат строительство еще 7 домов. Среди них — три дома микрорайона Закаменский № 11,12,13, дом в городе Обь, дом в Краснообске, два дома по улице Вилюйская № 5 и 6. Кроме того Фонд рассматривает возведение еще пяти проблемных зданий.

Во время своей рабочей поездки в Новосибирскую область Константин Тимофеев посетил несколько проблемных объектов. Так, он побывал в микрорайоне «Новомарусино», застройщика которого признали банкротом в 2019 году. Тогда обманутыми дольщиками стали 800 сибиряков. Дома на этой территории будут достраивать с привлечением федеральных средств с применением механизма ППК «Фонд».

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