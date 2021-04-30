Новосибирские осужденные «оживили» снимок женщин из концлагеря

Новосибирские осужденные оживили снимок времен ВОВ. Фото: стоп-кадр.

Наталья Баженова, отбывающая наказание в исправительной колонии №9, написала стихотворение «Ожившая фотография». Она посвятила его тяжелым судьбам женщин времен Великой Отечественной Войны. На создание произведения осужденную вдохновил снимок узниц концлагеря Равенсбрюк. На нем в глазах измученных пленниц читаются ужас и горе от пережитых событий, однако еще теплится надежда на победу.

— Автор пыталась донести, что в праздник Великой Победы все будут вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Среди них — терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству! В свое произведение Наталья вложила надежду, что люди не забудут те муки, через которые пришлось пройти военнопленным женщинам, — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.

Других осужденных колонии впечатлило стихотворение Натальи. Женщины, занимающиеся в кружке корреспондентов, решили оживить снимок узниц концлагеря. Они сняли видео-версию стихотворения, на котором сами предстали в образах измученных пленниц. На кадрах они прочли проникновенные строки и передали боль, которую испытывали женщины того времени.

— Не плачьте, девочки! Чистилище угаснет! Останется концлагерь позади. Не будет больше грязных наций. Цените жизнь — победа впереди! — говорит в завершении видео одна из осужденных.

В ГУФСИН также отметили, что теперь видеоролик, снятый осужденными, транслируют по сети кабельного телевидения учреждения.

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