В Новосибирске водитель иномарки, объезжавший пробку по встречке, врезался в грузовик

Иномарка, выехавшая на встречку, врезалась в грузовик. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Сакко и Ванцетти случился транспортный коллапс. Виной тому — водитель иномарки, решивший объехать пробку по встречной полосе. Желание сэкономить время обернулось ДТП: преодолевая затор по встречке, он врезался в грузовик. Информация о ДТП, которое случилось поздно вечером, 29 апреля, появилась в соцсети.

— Автомобиль белый Hyundai обгонял пробку по встречной полосе в результате чего задел фуру и еще один легковой автомобиль. Из-за этого теперь все здесь прилипли. Пробка просто бешеная в обе стороны. Как так можно ездить? — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Подписчики паблика возмутились ситуацией. Они уверены, из-за таких нарушителей страдают другие водители, в связи с чем их нужно привлекать к серьезной ответственности.

— Прав лет на 10 лишать таких!

— Как обычно, из-за одного нарушителя все должны страдать.

Отметим, выезд на встречную полосу для преодоления препятствия запрещен по закону. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться правоохранителям и привлечь виновника аварии к ответственности.

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