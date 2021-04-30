Пробки в Новосибирске на утро 30 апреля 2021 года: сложно проехать по Станционной

Пробки в Новосибирске на утро 30 апреля 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на утро 30 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Станционная — здесь наблюдается серьезный затор. Кроме того, пробка образовалась на улице Невельского — здесь произошло ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

— Авария, средний ряд: женщина за рулем иномарки и грузовик. Лезут на встречку, не понимаю таких, — пишут возмущенные автомобилисты.

Также затруднено движение на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Ватутина и Станиславского. Кроме того, сложно проехать по улице Немировича-Данченко.

В пробке стоят водители на Октябрьском мосту — движение в сторону правого берега серьезно затруднено. На правобережье сложно проехать по улицам Большевистская, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военная.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 30 апреля, достиг 6 баллов.

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