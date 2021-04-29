В Новосибирской области в 2021 году отремонтируют 277 километров дорог

В Новосибирске отремонтируют 277 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют 277 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года. На нескольких объектах в Искитиме и Новосибирске ремонтные работы уже стартовали. Реализация нацпроекта находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— Национальный проект включает в себя несколько региональных проектов, связанных не только с ремонтными работами, но и с пропагандой безопасности дорожного движения, использованием новых и наилучших технологий. По каждому региональному проекту есть целевые показатели, которые мы намерены достигнуть, — отметил на пресс-конференции 29 апреля министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Министр сообщил, что объем дорожного фонда Новосибирской области на текущий год составляет 28,5 миллиардов рублей. В рамках работ по строительству, реконструкции и ремонту планируется привести в нормативное состояние 423,23 километров дорог.

Финансирование всего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет около 7,4 миллиардов рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов). Работы будут проводиться на 103 объектах общей протяженностью 277,6 км.

Министр отметил, что в рамках нацпроекта, в том числе, ведется строительство подъездных дорог, обеспечивающих подъезд к Многофункциональной ледовой арене — это пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.

По итогам 2021 года запланировано обеспечить уровень технической готовности 76% и ввести в эксплуатацию пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Оставшиеся объекты планируется завершить в 2022 году.

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