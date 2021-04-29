В Новосибирске подросток ограбил мужчину, угрожая ему пистолетом

В Новосибирске под суд пойдут двое парней, ограбившие мужчину около супермаркета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске под суд пойдут двое парней, ограбившие мужчину около супермаркета. Одному из них еще не исполнилось 18 лет, а другой уже имеет 8 судимостей.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 21-летнего новосибирцев, обвиняемых в совершении преступлений сразу по двум статьям: 158 УК РФ «Кража», 162 УК РФ «Разбой». По версии следствия, вечером 23 января 2021 года, обвиняемые встретили в ТРЦ «Галерея» ранее им не знакомого 23-летнего парня, на которого решили напасть и ограбить. Сибиряки прошли за потерпевшим до улицы Достоевского, где напали на него на крыльце одного их супермаркетов, — пояснили в областном Следственном комитете. — Потерпевший пытался вырваться от грабителей и звал на помощь, однако никто из прохожих не откликнулся.

17-летний парень угрожал мужчине пневматическим пистолетом, а его 21-летний сообщник в это время схватил того за одежду и ударил кулаком. Испугавшись, 23-летний сибиряк отдал преступникам свой мобильник, портативную зарядку и газовый баллончик. После этого грабители сбежали с места происшествия.

— Нападавшие вытащили из похищенного телефона сим-карту, вставили ее в один из своих мобильников, и, используя команды для безналичного перевода, перевели имевшиеся на банковской карте потерпевшего 397 рублей на свой счет. Деньги они потратили, а вот продать сам телефон и зарядку не успели. Их позже нашли оперативники в квартире одного из преступников, — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области.

21-летний обвиняемый в настоящее время имеет 8 судимостей за совершение имущественных преступлений. Из тюрьмы он вышел 31 декабря 2020 года.

Сейчас уголовное дело в отношении сибиряков с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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