Самолет «Новосибирск-Норильск» экстренно сел в аэропорту Нижневартовска

Рейс из Новосибирска в Норильск экстренно сел в Нижневартовске из-за плохих погодных условий. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс из Новосибирска в Норильск экстренно сел в Нижневартовске из-за плохих погодных условий. В аэропорту по этой же причине 29 апреля приземлились еще два рейса.

— В аэропорту города Нижневартовск произвели вынужденную посадку воздушные суда авиакомпании «Сибирь», следовавшие по маршруту «Новосибирск-Норильск» (рейс №5303) и «Москва-Норильск» (рейс №2581), а также воздушное судно авиакомпании «НордСтар» — по маршруту «Красноярск-Норильск» (рейс №207), в связи неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Норильск, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

236 пассажиров, летевших на этих самолетах, разместили в гостинице. За условиями, в которых они находятся, следит Сургутская транспортная прокуратура.

Самолеты готовятся вылететь в изначальные пункты назначения завтра, 30 апреля, если, конечно, погода к тому моменту улучшится.

Согласно данным аэропорта «Толмачево» рейс из Новосибирска вылетел по расписанию — в пять утра. А по данным онлайн-табло аэропорта Норильска, рейс должен прибыть туда в 6:40 утра 30 апреля.

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