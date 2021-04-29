В Новосибирской области «Диктант Победы» написали более 17 тысяч человек

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Сибирский государственный университет путей сообщения - на главную площадку проведения «Диктанта Победы» в Новосибирске - пришли 100 человек. Среди них - секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказал, что уже третий год участвует в этой важной акции. Признался, что не вспомнил ответы лишь на три вопроса, а на остальные ответил, но правильно или нет - покажут результаты.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Наверное, это был самый сложный диктант из всех трех. С другой стороны, с каждым годом «Диктант Победы» должен быть интереснее, чтобы люди, участвовавшие в прошлые годы, были мотивированы еще раз пройти испытание. Важно и то, что второй год подряд результаты диктанта будут учитываться как дополнительный балл для выпускников школ при поступлении в вузы, - сказал Андрей Травников.

Он считает, что такие масштабные акции чрезвычайно важны. Это своего рода защита нашей Родины.

- Нашу историю все еще приходится защищать от целенаправленных нападок со стороны европейских государств. Поэтому важно, что тысячи и тысячи россиян самого разного возраста демонстрируют сами себе и всему миру, что мы готовы защищать свою историю, знать ее досконально, особенно самый ее героический период, - считает губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов отметил, что все вопросы «Диктанта Победы» действительно были интересными.

- Если мы сейчас не будет постоянно помнить и изучать нашу историю, то мы как государство просто пропадем. А Великая Победа является воплощением духа нашего народа и великой истории нашей страны, - подчеркнул Андрей Панферов.

Как уточнила региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Екатерина Болдырева, в этом году в патриотической акции в Новосибирской области была задействована 331 площадка, «Диктант Победы» написали 17 600 человек:

- За три года акция стала очень популярной, люди по-настоящему заинтересовались историей. Важно, что приходит понимание того, что от сохранения исторической памяти зависит наша государственная безопасность.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

СПРАВКА «КП»

Сибирский государственный университет путей сообщения - легендарный, старейший вуз Новосибирска, который в годы Великой Отечественной войны отправлял на фронт лучших инженеров.

Для проведения «Диктанта Победы» были задействованы две уникальные площадки - Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева и Новосибирское высшее военное командное училище.

Лучшие фотографии конкурса «Весна Победы», прошедшего при поддержке проекта партии «Единая Россия» - «Память поколений», приняли участие в фотовыставке на главной площадке «Диктанта Победы» в СГУПСе.

В 2019 году в Новосибирской области «Диктант Победы» прошел на 54 площадках, в 2020-м - на 206, в 2021-м - на 331.