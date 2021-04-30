Погода в Новосибирске на 30 апреля 2021 года: в город придет жара

Столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 30 апреля 2021 года обещает быть жаркой и солнечной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 30 апреля температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов, ближе к ночи термометры покажут всего +3...+5 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, — говорят метеорологи.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» день действительно обещает быть по-летнему теплым. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+14 градусов, а уже ближе к вечеру станет прохладно. Температура воздуха будет всего +4...+7 градусов. Ветер подует западный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-748 миллиметров ртутного столба.

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