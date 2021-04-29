Сибирячка на иномарке сбила 7-летнюю девочку: ребенок в больнице

Сибирячка на иномарке сбила 7-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Новосибирске, вечером 29 апреля, сибирячка на иномарке сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
— Сегодня, примерно в половину пятого вечера 50-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Surf ехала по улице Забалуева со стороны улицы Фасадной в сторону улицы Халтурина. Около дома №37 она сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекция по Новосибирску.
В результате ДТП пострадавшую девочку доставили в больницу с травмой головы и ушибами. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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