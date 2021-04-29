Пробки на вечер в Новосибирске 29 апреля 2021 года: Красный проспект стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 29 апреля 2021 года затронули оба берега.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 29 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Добролюбова, Кирова, Военная, Никитина, Гаранина, Онежская, Выбораня, Красный проспект, Вокзальная магистраль, Военная, Дуси Ковальчук, Нарымская и Богдана Хмельницкого.
Общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Котовского, Мира, Хилокская и Петухова.
Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега и по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. По Бугринскому мосту проехать можно спокойно.
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