В Новосибирске от коронавируса умерли еще четыре человека: самому младшему — 56 лет

В Новосибирской области выявили еще 74 случая коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области выявили еще 74 случая коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 41 030 случаев заболевания, в том числе у 2 463 детей. При этом, с выздоровлением уже был выписан всего 37 741 пациент, 44 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 56 лет, 74 года и женщины в возрасте 70 лет, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 750 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 227 пациентов, в том числе 6 детей. В отделениях реанимации находятся 56 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

В регионе сейчас действует режим повышенной готовности, он был продлен до 31 мая. Запрещено проведение массовых мероприятий, а в общественных местах обязательно соблюдение масочного режима.

Отметим, что Новосибирская области получила еще 4 800 доз вакцины «Спутник V». Общее количество поступивших в регион вакцин от коронавируса составляет на сегодня 231 212 дозы. На днях в поликлиники региона поступила также очередная крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона». По данным регионального минздрава, на 29 апреля более 208 тысяч жителей Новосибирской области уже вакцинировались против коронавируса, из них полный курс завершили более 122 тысяч человек.

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