«Сибантрацит» переходит на использование большегрузной техники

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Свыше 60 большегрузных БелАЗов и 14 высокопроизводительных экскаваторов будут введены в эксплуатацию в этом году на разрезах Группы в дополнение к уже имеющейся технике. В рамках стратегии развития «Сибантрацита» все предприятия Группы переходят на использование высокопроизводительного горнотранспортного оборудования большой единичной мощности.

В конце прошлого года «Сибирский Антрацит» закупил 24 самосвала БелАЗ грузоподъемностью 220 и 130 тонн. Все машины собраны и уже вышли на линию.

Подрядные организации, работающие на двух других предприятиях Группы, — ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» — также переходят на использование большегрузной техники. В этом году на «Разрезе Восточном» начнут работу восемь новых БелАзов грузоподъемностью 220 т и 10 БелАЗов грузоподъемностью 180 т. Увеличится мощность экскаваторного парка — будут запущены в работу пять экскаваторов с емкостью ковша 12 м3 и три экскаватора с емкостью ковша 22 м3.

Для увеличения интенсивности горных работ на «Разрезе Кийзасском» уже функционируют два экскаватора с емкостью ковша 15 м3, два экскаватора с емкостью ковша 12 м3 и 15 БелАЗов грузоподъемностью 220 т. Также в этом году на разрезе будут запущены в работу два экскаватора с емкостью ковша 15 м3 и шесть автосамосвалов грузоподъемностью 220 т.

Использование большегрузной техники повышает эффективность ведения горных работ и оптимизирует затраты (за счет экономии топлива и затрат на техобслуживание), повышает безопасность на технологических дорогах. Переход на высокопроизводительное оборудование большой единичной мощности положительно сказывается и на экологической обстановке: снижается количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, уменьшается образование отходов от использования крупногабаритных шин. Предприятия группы продолжат реализовывать мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду.