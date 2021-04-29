Новосибирский завод компании «Балтика» в 1,5 раза нарастил объем выплаченных налогов

Фото: Андрей КОПАЛОВ

По итогам первых трех месяцев 2021 года завод перечислил более 1,2 млрд рублей акцизов в региональный бюджет, что на 61,4% больше, чем за тот же период 2020 года.

Уверенное начало года - результат реализации «Балтикой» бизнес-стратегии 2020-2022, направленной на жесткий контроль расходов и реинвестирование сэкономленных средств в инновации и укрепление позиций на рынке.

Фото: компания «Балтика».

Другие главные достижения компании - сокращение на 8% выбросов СО2 пивоварнями, обеспечение сбора и переработки почти 50% объема выпущенной упаковки и «озеленение» логистики.