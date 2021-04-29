В Новосибирске трое маленьких детей оказались заперты в квартирах. Фото: служба спасения "МАСС".

В Новосибирске сразу в нескольких районах произошли инциденты с маленькими детьми. Во всех случаях малыши оказались заперты в квартирах из-за блокировки дверей. Родители, которым не удалось самостоятельно попасть к детям, обращались за помощью к спасателям. Подробности о случаях, которые произошли накануне, 28 апреля, рассказали в пресс-службе МАСС.

— Первый вызов поступил в 13:28 на улицу Нарымская в Железнодорожном районе. Здесь родители не могли попасть в квартиру, где осталась без присмотра годовалая девочка. В 13:52 доступ в помещение был обеспечен. Второй вызов поступил в 15:15 в Октябрьский район города на улицу . Гусинобродское шоссе. Здесь запертой в квартире оказалась девочка 2018 года рождения. Около 20 минут потребовалась спасателям, чтобы разблокировать дверь, после чего малышку передали маме. Еще один случай произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Спасатели получили вызов на улицу Дуси Ковальчук вечером, в 19:54. Выяснилось, что в квартире без присмотра взрослых остался 3-летний мальчик. Через полчаса спасатели открыли дверь и передали ребенка отцу, — рассказали в «МАСС».

Известно, что состоянию детей во всех случаях ничего не угрожало — медицинская помощь никому из них не понадобилась. Спасатели напоминают, взрослым нужно внимательней следить за детьми: нельзя оставлять их без присмотра, а в случае, если все-таки нужно отлучиться, следует брать с собой мобильный телефон.

В службе спасения также сообщили, что если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

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