Под Новосибирском водитель «ВАЗа» сбил пенсионерку: женщина в больнице

Водитель "ВАЗа" без прав сбил пенсионерку: она в больнице. Фото: ГИБДД по НСО.

В рабочем поселке Мошково Новосибирской области водитель легковушки сбил пожилую женщину. Известно, что у мужчины, который был за рулем автомобиля, не было прав. Подробности об инциденте, который произошел накануне, 28 апреля, рассказали в областной ГИБДД.

— В 15.10, мужчина 1986 года рождения за рулем автомобиля «Ваз 21099» выезжал с прилегающей территории магазина, расположенного по адресу ул. Советская, дом 4 в Мошково, на улицу Советская в направлении улицы Пионерская и в пути следования наехал на женщину 1949 года рождения, — прокомментировали ДТП в ведомстве.

Известно, что в результате наезда пенсионерка получила травмы: ее госпитализировали.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, после которой будет принято решение в соответствии с законом.

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