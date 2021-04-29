Более 600 домов остались без света в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 29 апреля, в нескольких районах Новосибирска отключили электричество. В общей сложности без света остались 640 жилых домов и административных зданий города. Информация о массовых отключениях появилась на сайте «Мой Новосибирск».

Так, электроснабжение отключили в Октябрьском районе Новосибирска: без света остались жители домов по улицам Воинская и Воинский проезд. В Первомайском районе свет исчез в домах на улицах Марии Ульяновой, Победителей и Железняка. В Железнодорожном районе города электроснабжение отключили на улицах спуск Ногина и Сургутская. В Заельцовском районе электричество исчезло на улице Жуковского. В Дзержинском — на улице Партизанская. В Ленинском районе без света остались жители улиц 2-я Портовая и Томьусинская.

Известно, все отключения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях.Все они были спланированы заранее. Большую часть из них электрики завершат в четверг, 29 апреля, в 16:00. После чего свет вернется в дома новосибирцев.

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