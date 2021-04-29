Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирском районе новый тепличный комплекс. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области открылся новый тепличный комплекс «Обской». Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов. В присутствии главы региона было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, ГК «Горкунов», Новосибирским государственным аграрным университетом. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

— Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса изменится. Мы прекрасно понимаем, что такой легкий продукт как салат в своей себестоимости содержит большую транспортную, логистическую составляющую. А когда производство здесь, под боком, практически на границе с Новосибирском, конечно, мы надеемся, что это повлияет на рыночные цены на эту продукцию в наших магазинах, — сообщил губернатор.

Благодаря запуску тепличного производства в регионе появится 145 новых рабочих мест. Фото: правительство НСО.

По словам учредителя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова, комплекс отличается современным уровнем производства. Он также отметил большую себестоимость продукции, которая здесь заметно ниже в сравнении с конкурентами. Горкунов подчеркнул, что мощности нового комбината хватит, чтобы обеспечить овощами не только СФО, но и территории Дальнего Востока.

Известно, что площадь нового комплекса — 6 гектаров, из которых 2 предназначено для выращивания салатов, а 4 — для выращивания огурцов. В год на комбинате можно вырастить до 6952 тонн овощей.

За год здесь можно вырастить почти 7 тысяч тонн овощей. Фото: правительство НСО.

Кроме того, благодаря запуску тепличного производства в регионе появится 145 новых рабочих мест. Как отметили в правительстве, новый проект удалось реализовать при помощи мер государственной поддержки.

По информации правительства, ГК «Горкунов» также построит селекционный семеноводческий центр в Колыванском районе. Этот проект уже одобрил Совет по инвестициям Новосибирской области.

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