В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил девушку на пешеходном переходе

Водитель "Тойоты" сбил молодую сибирячку в центре Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 29 апреля, в центре Новосибирска иномарка сбила 23-летнюю девушку. Известно, что сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

— В 9.05 водитель 1984 года рождения за рулем автомобиля «Тойота Алекс» двигался по Красному проспекту со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Гоголя. У дома № 67, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, наехал на девушку-пешехода, — прокомментировали происшествие в ведомстве.

В результате аварии пострадала горожанка 1997 года рождения. Ее доставили в больницу с ушибами. Сейчас на месте случившегося работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

В ГИБДД напоминают водителям, что перед пешеходными переходами нужно сбавлять скорость. Фото: ГИБДД по НСО.

В ГИБДД напомнили, водителям нужно быть предельно внимательными рядом с пешеходными переходами: сбавлять перед ними скорость и всегда проверять безопасность проезда таких участков.

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