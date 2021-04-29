«Ростелеком» дарит звонки и телеграммы сибирским ветеранам

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Поздравить с праздниками друзей и родных в России, странах СНГ и ближнего зарубежья будет возможно без дополнительной платы.

Кроме того, ветераны могут отправить неограниченное количество телеграмм внутри России и в страны ближнего зарубежья. Телеграмму можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта, предоставив удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

«Ростелеком» в связи с 76-й годовщиной со Дня Победы также предоставит праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2021 года сибирякам, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 116 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений.

- «Ростелеком» каждый год запускает акции в поддержку ветеранов, чтобы они могли поздравить своих родных и близких в разных регионах страны и за ее пределами. Несмотря на то, что отправить открытку или написать сообщение сейчас можно и в соцсетях, живое общение все равно ничем не заменить. Звонки и разговоры по-прежнему актуальны для людей старшего поколения, которым важно лично сказать друг другу добрые слова, - сказал Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 и на сайте www.rt.ru.