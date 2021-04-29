«Представились волонтерами»: два сибиряка избили и ограбили мужчину возле вокзала в Новосибирске

Два сибиряка избили и ограбили мужчину возле вокзала в Новосибирске. Фото: стоп-кадр, УТ МВД по СФО.

В Новосибирске задержали злоумышленников, которые напали на мужчину на площади у вокзала Новосибирск-Главный. Об инциденте рассказали в УТ МВД по СФО накануне, 28 апреля.

— Они подошли к мужчине, представились волонтерами реабилитационного центра и предложили помощь. Во время беседы один из злоумышленников выхватил из кармана куртки гражданина мобильный телефон. Потерпевший попытался оказать сопротивление, но нападавшие ударили его по голове и брызнули в лицо газом из баллончика, после чего скрылись с места преступления. Транспортным полицейским удалось поймать «волонтеров». Ими оказались 27-летний и 40-летний приезжие из Кемеровской области и Алтайского края. У них изъяли похищенный телефон, — уточнили в ведомстве.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». «Волонтерам» грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские проверяют их причастность к другим злодеяниям. Правоохранители просят всех пострадавших от действий грабителей обратиться в уголовный розыск по телефонам 229-35-60, 229-34-00.

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