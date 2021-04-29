Мэр Кольцово, привившийся «ЭпиВакКороной», переболел коронавирусом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Бессменный мэр наукограда Кольцово, Николай Красников, заразился коронавирусом. Примечательно, что чиновник переболел инфекцией уже в третий раз, последний из них — после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».
— Любая вакцина не защищает на 100 процентов. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм. У меня не было ничего, кроме слегка повышенной температуры, — рассказал мэр изданию «Новая Сибирь».
Известно, что Николай Красников дважды болел COVID-19 в 2020 году: в феврале и апреле. В декабре прошлого года он привился от ковида, однако вирус вновь настиг его в апреле 2021 года.
Как отметил сам мэр, он и не думал, что в очередной раз перенес коронавирус. Однако, как ответственный человек, сделал тест, который показал положительный результат.
В настоящий момент Красников выздоравливает и ждет второго отрицательного результата на коронавирусную инфекцию.
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