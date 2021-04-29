ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов

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Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со 2 квартала и до конца года.

- С учетом обширной территории нашей страны и безусловного спроса населения на комфортное и просторное жилье, сегмент частного строительства является крайне перспективным для рынка недвижимости в России, - подчеркнул топ-менеджер.

Проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Основная причина состоит в том, что рынок ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 г.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты.

- Спрос россиян на ипотеку не снижается, а продолжает расти. По нашим прогнозам, рынок в январе-апреле может вырасти более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, продажи превысят 1,7 трлн руб. При этом доля индивидуальных построек в ипотеке пока остается недостаточной. Поэтому считаем приоритетно важным обеспечить граждан возможностью не только переехать в города и приобрести квартиру в новостройке или вторичке, но и построить дом в своем регионе. Подчеркну, что особо важно на фоне такого развития ИЖС не допустить роста цен как на сами объекты, так и на всю цепочку строительства, - отметил Анатолий Печатников.