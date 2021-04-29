«Она едва дышала»: сибирячки спасают белку, выпавшую из дупла

Сибирячки спасают белку, выпавшую из дупла. Фото: Светлана Книжник/"Навигатор".

Во дворе школы в Советском районе Новосибирска первоклассница увидела белку: животное лежало возле большого тополя и еле дышало. Девочка рассказала об этом маме, и они решили помочь зверьку. Школьница нашла бедняжку накануне, 28 апреля.

— Белка была мокрой из-за дождя и едва дышала. Женщина завернула животное в свой шерстяной платок и позвонила в Центр реабилитации диких животных. Там ей рассказали, что сейчас в разгаре сезон подобных проблем: бельчата часто выпадают из дупла, их приходится спасать и поить из пипеток. Женщине рекомендовали отнести белку домой и дождаться врача, — сообщает портал «Навигатор».

Сибирячки купили для белки переноску и забрали ее к себе. В квартире зверек отогрелся и ожил.

— Мы с дочкой с тревогой наблюдали, жива ли белка. Где-то через час она обсохла, распушилась, стала ползать по переноске. Кажется, у нее какая-то проблема с лапкой. Мы пока ждем врача, — отметила женщина.

Она надеется, что белку удастся вылечить и выпустить на улицу, чтобы зверек жил на природе.

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