Пробки в Новосибирске на 29 апреля 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на утро 29 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также затруднено движение по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Заторы образовались на улицах Плахотного, Крашенинникова и Титова. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Студенческой и проспекту Карла Маркса.

Затруднено движение в стороны правого берега — пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу заторы наблюдаются на улицах Большевистская, Добролюбова, Кирова и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро четверга, 29 апреля, достиг 6 баллов.

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