Технопарк Новосибирского Академгородка станет вдвое мощнее

Пресс-конференция, посвященная созданию новых объектов инфраструктуры для высокотехнологичных компаний Технопарка Новосибирского Академгородка. Фото: правительство Новосибирской области.

В среду, 28 апреля, состоялась пресс-конференция, посвященная созданию новых объектов инфраструктуры для высокотехнологичных компаний Технопарка Новосибирского Академгородка. О том, какое развитие его ждет, расссказали министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

- Сегодня стоит беспрецедентная задача удвоения объемов площадей для настоящих и будущих резидентов – за счет развития прилегающих территорий Академпарка и на площадке п. Ложок. Планы развития Технопарка Новосибирского Академгородка представлены на Совете по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области. Уже в ближайшие годы на площадке Академпарка планируется создать дополнительно 63 тысячи кв. м производственных и офисных объектов. Кроме того, в прошлом году были приняты существенные решения по содействию развитию инфраструктуры для инновационных компаний и резидентов Академпарка и становлению институтов развития в сфере науки инновационной деятельности. Одно из них – решение о создании единого регионального оператора в инновационной сфере – Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности, – рассказал Алексей Васильев.

Говоря о проектах, реализуемых на территории Технопарка, Дмитрий Верховод подчеркнул, что в настоящее время количество резидентов на территории Технопарка – 179 компаний, общая численность сотрудников – свыше 4,7 тысяч человек.

- Для действующих и будущих резидентов будут создаваться новые объекты инженерной инфраструктуры Технопарка, а также строиться новые производственные и лабораторные помещения. С 2021 по 2025 годы на первом этапе планируется создание объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения инженерными ресурсами, строительство лабораторно-офисных объектов общей площадью 40 000 кв. м. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект развития территории составит более 3 млрд рублей, – прокомментировал Дмитрий Верховод.

Задача проекта развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – офисных и лабораторных помещений для компаний-резидентов Академпарка. Здесь планируется создать порядка 700 новых рабочих мест.